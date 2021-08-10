Başkan Demirci: "Öğrencilere hizmetimiz devam ediyor"

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine hizmet etmeye devam ediyor.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumu standartlarında Pazarlar Yüksek Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Pazarlar Belediyesi, 1 erkek öğrenci konaklama evi, 2 kız öğrenci konaklama evi ile öğrencilere hizmet etmeye devam ediyor.

Pazarlar Belediyesi'nin ilçede hizmet etmeye devam eden Yüksek Öğrenim Öğrenci konaklama evlerinde öğrencilerimize 24 saat güvenlik, çamaşırhane, 24 saat sıcak su, etüt odası, kablosuz internet, TV odası ve yemekhane imkânları sunuluyor.

2019 -2020 Akademik yılından itibaren öğrenciye hizmet ettiklerini belirten Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Yüksekokulumuzda okuyan ve yeni tercih yapacak olan öğrenciler için Yüksek Öğrenim Öğrenci konaklama evlerimiz hazırdır. Kredi Yurtlar Kurumu standartlarında olacak olan öğrenci konaklama evlerimiz asgari fiyatlarla öğrencilerimize hizmet vereceğiz. İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.