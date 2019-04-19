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Başkan Demirci pazar esnafını ziyaret etti

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, esnafları ziyaret etti.

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, esnafları ziyaret etti.


Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Demirci, pazar yerinde alışveriş yapan halkla da sohbet etti.


Başkan Demirci, ” Esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onların isteklerini, sıkıntılarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştireceğiz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam edeceğiz. Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Rabbim bütün esnafımıza helal ve bol kazanç versin" diye konuştu” dedi.


Pazarcı esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Demirci, sorunları çözmek için elbirliği ile çalışacaklarını ifade etti.

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