Başkan Demirci, Pazarlar Belediye Başkanlığı görevini devraldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan AK Partili Bilal Demirci, görevi eski başkan MHP'li Cavit Erdoğan'dan devraldı.

Halef ve selef belediye başkanlarının birbirlerine görevi devretmeleriyle ilgili Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın hazır bulunduğu devir teslim törenine, İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, belediye meclis üyeleriyle birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak destek verdi.

Ak Partinin gövde gösterisine dönüşen devir teslim töreninde ilk konuşmayı Eski Belediye Başkanı Cavit Erdoğan yaptı. Erdoğan, halkın kendilerine 5 yıl gösterdiği teveccühten dolayı minnettarlık duyduklarını dile getirdi. Erdoğan, “ İlçemiz için 5 yıl hizmet etmeye çalıştık. Bu bir hizmet yarışıdır. Bayrak değişimidir. Halkımız Bilal Demirci'ye teveccüh gösterdi.. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Daha sonra söz alan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve projelerimizi ilçemize kazandıracağız. Birlik beraberlik içerisinde Pazarlar'da yerel kalkınma yapacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Seçim sürecinde bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Törende daha sonra eski Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye Belediye Başkanlığı rozetini taktı.

İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu tarafından dua yapılarak tören sona erdi ve Belediye Başkanı Bilal Demirci tebrikleri kabul etti.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci makama oturarak tebrikleri kabul etti.