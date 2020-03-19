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Başkan Demirci: "Spor lisesi ilçemize hayırlı olsun"

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, spor lisesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılından eğitime başlayacağını bildirildi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, spor lisesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılından eğitime başlayacağını bildirildi.


Başkan Demirci, yaptığı açıklamada, "Bir süredir girişimlerini ve takibini yaptığımız Spor Lisesi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Bey'in onayı ve Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Safran beyin oluru ile açılışı onaylandı. İlçemiz ve bölgemiz gençliği için önemli yarar sağlayacak olan spor lisemiz tercihli olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak. Bu önemli kazanım için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a, Bakan Yardımcımız Mustafa Safran'a, Kütahya Valimiz Ömer Toraman'a, AK Parti Kütahya milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit'e, İlçe Kaymakamımız Yunus Emre Fırat'a, İlçe Başkanımız Fahri Karataş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Sevgi başta olmak üzere, şube müdürü ve personeline, en önemlisi bizlere güvenip desteklerini ve dualarını eksik etmeyen siz değerli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ederim. İlçemize ve bölgemiz gençliğine hayırlı olsun” dedi.

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