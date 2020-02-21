Başkan Demirci: "Yeni Hükümet Konağı Pazarlar'a hayırlı olsun"

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine yeni yapılacak olan Hükümet Konağı projesinin onaylandığı ve ödeneğinin ayrıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, projenin onaylanması ile çalışmalarda ihale aşamasına geçildi. Eski Hükümet konağının bulunduğu arsaya yapılacak ve toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanı üzerine bodrum, artı 3 katlı olarak inşa edilecek yeni Hükümet Konağı sayesinde tüm kamu kurumları aynı yerde toplanmış olacak.

Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Uzun süredir yapılması için girişimlerini sürdürdüğümüz hükumet konağı için müjdeli haber geldi. Yeni hükumet konağımız 2 bin 800 metrekare kullanım alanına sahip ve bu yıl içinde inşaatı başlayacak olup; 24 ay sürede tamamlanması planlanmaktadır. İlçemizi kamu binalarından başlayarak yeniliyoruz. Mevcut bina ihtiyaca cevap vermiyordu ve deprem yönetmeliğine uygun değildi. Halkımıza hizmet noktasında da yeterli değildi. 2019 yılı içerisinde başlayan ve yüzde 60 seviyelerine ulaşan İlçemiz Emniyet binasının ardından Hükümet konağımıza başlanacak olması halkımızın daha iyi hizmet almaları adına bizleri mutlu ediyor. Mevcut Hükümet konağı eski ve deprem yönetmenliğine uygun değildi. İlçemiz 1. derece deprem bölgesinde olması sebebiyle resmi kurum binalarını yeniliyoruz ve yenilemeye de devam edeceğiz" dedi.