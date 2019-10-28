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Başkan Demirci'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Demirci, Cumhuriyetle birlikte huzur ve barış ortamı içerisinde insan haklarından sanayileşmeye, kültürden eğitime, sağlıktan ulaşım ve iletişime, tarımdan alt yapı ve üst yapı hizmetlerine her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti.


Demirci mesajında, "Yapılan tüm bu çalışmaların ve gelişmelerin daha ileri seviyeye çıkarılması için birlik ve beraberlik içerisinde artan bir azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Büyük zorluklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir mutluluk ve onurla kutluyoruz. Cumhuriyetimize dört elle sarılıp değerlerini daha da yüceltmek hepimizin ortak görevidir. Laik, demokratik, çağdaş Türkiye'nin güvencesi olan Cumhuriyet'in oluşturduğu özgürlük ortamını her geçen gün daha fazla koruma ve onun evrensel değerlerine daha sıkı sarılma gerekliliğinin bilinciyle, tarihimizin dönüm noktası Cumhuriyetimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmişte olduğu gibi bugün de yarında yaşatacağız. Bu duygularla Başta Cumhuriyetin kurulmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadesine yer verdi.

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