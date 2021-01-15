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Başkan Dim: "21 meslektaşımız Covid-19'dan hayatını kaybetti

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye’de Koronavisten (Covid-19) 21 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye'de Koronavisten (Covid-19) 21 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi.


Dim, beraberinde heyet ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı, makamında nezaket ziyaretinde bulundular. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a makamında nezaket ziyaretinde bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim beraberinde Küresel Gazeteciler Konfederasyonu Kütahya İl Temsilcisi ve Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Bahtiyar Ersoy, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Danışmanı Kahraman Halisçelik karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yapılan çalışmalar hakkında Başkan Işık'a bilgiler verdi. Kütahya İl Temsilcisi Ersoy ise Kütahya'da yapılan çalışmaları anlattı.


Dim, "Türkiye'de Kononavirüsten 21 meslektaşımız hayatını kaybetti. 300 meslektaşımız da bu salgına yakalandı" diye konuştu.


Başkan Işık ise, Küresel Gazeteciler Konseyi'ne çalışmalarında başarılar diledi.

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