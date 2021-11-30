Başkan Doğan, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, anıt yazma yarışmasında Kütahya birincisi olan ortaokul öğrencisi Gönül Cebeci'yi ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ile birlikte Gönül Cebeci'nin öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, katıldığı anıt yazma yarışmasında Kütahya birincisi olan Gönül Cebeci'yi başarısından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.