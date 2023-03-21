Başkan Doğan: “Bin ton Bandırma Bor karbürden, 5 bin ton Emet Bor karbüre”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet ilçesine 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kurulacağı müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bor karbürün "Cevherden mücevhere" sloganı ile yolculuğunun başladığını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” 1000 ton Bandırma bor karbürden 5 bin ton Kütahya Emet bor karbüre. Eti Maden ile güçlü Türkiye'ye. Kısa da olsa dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Emet üzerine sohbet imkanı bulduk. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilçe halkımızın selamlarını ilettik. Emet yapılacak olan 5 bin tonluk bor karbür için teşekkür ettim. Bor'un Başkenti Emet'e dünya liderimizin selamlarını getirdim. Reisimizin bölge halkına ve Emet'e selamları var” diye konuştu.