İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Doğan Gaziantep'te başkanlarla görüştü

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaert ettiBaşkan Fatma Şahin ve 906 bin nüfusla Gaziantep’in 3.

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaert etti


Başkan Fatma Şahin ve 906 bin nüfusla Gaziantep'in 3. büyük ilçesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu makamlarında ziyaret eden Başkan Doğan oldukça verimli görüşmelerde bulunduğunu belirtti.


Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ''Ziyaretlerde belediye proje ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişlerinde bulunma imkanı bulduk. Ortak çalışma konularında istişarelerde bulunduk ve Emet ilçemize neler kazandırabiliriz konularında istişareler yaptık. Başkanlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah kendilerini termal turizm cenneti ilçemize en kısa sürede bekliyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.