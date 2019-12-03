Başkan Doğan yaşlı ve hastaları ziyaret etti

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, hastanede tedavi gören yaşlıları ziyaret edip ellerini öptü ve sorunlarını dinledi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret ettiklerini ve kendilerinin dertlerini dinlediklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Asli görevlerimizin yanında, ilçemizdeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Hastanemizde tedavi gören yaşlılarımız ve hastalarımızın hayır dualarını alıyoruz. Kendilerinin dualarına ihtiyacımız var. Hastalıkta, sağlıkta biz insanlar içindir. İhtiyaç duyduğunuz her an bende dahil olmak üzere tüm çalışanlarımı arayarak yardım ve destek isteyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Hastanede tedavi gören yaşlı hastalar, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.