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Başkan Ercan Şimşek futbolcularla yemekte buluştu

Eskigediz Belediye Gazi Spor Kulübü’nün 2018 yılı 1.

Eskigediz Belediye Gazi Spor Kulübü'nün 2018 yılı 1. Amatör Futbol Sezonu birlik ve beraberlik yemeği ile son buldu.


Verilen yemeğe Gazi Spor Kulübü Başkanı ve Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Gazi Spor Klübü Fahri Başkanı Ahmet Demirci, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldılar.


Gazi Spor'un camiasıyla her zaman beldenin gururu olduğunu belirten Başkan Ercan Şimşek, ''Futbolcularımız ve yöneticilerimiz acısıyla tatlısıyla bir sezonu geride bıraktılar. Hedefimiz olan şampiyonluğa bu sezon ulaşamadık, ancak önümüzdeki sezon inşallah bu hedefimize ulaşacağız. Futbolcularımızın sezon boyunca gözterdiği gayratlerden dolayı kutluyorum'' diye konuştu.(YD-EFE)

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