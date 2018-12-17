Başkan Erdoğan: Güneş enerjisi projesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor

Seminere akademisyenler, yerel yönetimlerin temsilcileri, güneş enerjisi sektörünün paydaşları ve vatandaşlar katıldı. Seminerde çağrı mektubu almış fakat bugüne kadar projeleri için finansman bulamamış veya güneş enerjisi tesisi kurmak isteyen belediyeler için başvuru şekli, kurulum çeşitleri, finansal alternatifler ve çözüm önerileri tartışıldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Günder tarafından tertiplenen Yerel Yönetimler de Güneş enerjisi ve Finansman çözümleri adlı toplantıya katıldı.

Başkan Cavit Erdoğan, "İlçemizde maliyeti 5 milyon 500 bin TL olan, planlama ve sözleşmesini imzaladığımız Güneş Enerji santrali inşaat yapımı için girişimcilerle olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. İlçemiz Derinceöz mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 2305 parselde yapmayı planladığımız Güneş Enerjisinden enerji üretme tesisimizin plan ve proje kısmı tamamlanarak Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile bağlantı anlaşmasını imzalamıştık. Yapılacak olan tesis yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olacaktır. Ayda yaklaşık 150 bin lira gelir elde edilecektir.Yapılan santral sayesinde yıllardır elektrik ile su parası arasına sıkışan belediyemiz bu sayede elde edeceği gelir ile ilçe halkımız refahı ve hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Ayrıca bu yapılan tesis üreteceği elektrik ile hem kendi maliyetini karşılayacak hem de belediyemizin kasasından elektrik için ayrılan bütçe halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. Tesis 6 yıl gibi bir zaman diliminde kendini amorti edecek ve Pazarlar'ımızın önünü açacaktır. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz(MB-EFE)