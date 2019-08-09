İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan, Evliya Çelebi Mahallesi'nin sakinleriyle buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi.


Kütahya Sağlık Meslek Lisesi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Işık, hemşehrilerine Kütahya Belediyesi'nin Evliya Çelebi Mahallesi Çam Sokak, Meşe Sokak ve M. Tulum sokağın olduğu bölgede yapılan imar planı çalışması hakkında bilgiler verdi.


Hastane inşaatının tamamlanmasının ardından bu bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Işık, bitişik nizamlı ve düzensiz yapılaşmaların yoğunlukta olduğu bu üç adet dar sokakta yapılacak imar planı ile ayrık nizamlı olarak düzenlenebileceğini belirtti.


Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların sorularını yanıtladı.


Programlara katılan vatandaşlar Başkan Işık'a göstermiş olduğu ilgi ve ziyareti sebebiyle teşekkürlerini sundular.


Sağlık Meslek Lisesinde gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ilebelediye birim müdürleri katıldı.(EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.