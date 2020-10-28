Başkan Fatih Çalışkan'dan Mevlit Kandili ve Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Fatih Çalışkan mesajında, kandil gününün dünyada yaşanan terör, buhran ve pandemi gibi sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını temenni etti.

Çalışkan.” Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (SAV) hala dünyamızı, kalplerimizi ve ruhumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Mevlit Kandili, sevgili Peygamberimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve öğütlerini anlama ve yaşama bakımından çok önemli bir gündür. Böyle günleri ve geceleri vesile kabul ederek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırmalıyız. Manevi hazların en yükseğe çıktığı böylesine güzel bir günde tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi'nin Mevlit Kandilini en içten dileklerimle tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Çalışkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,” Cumhuriyetimizin düşman işgali altında ve çok zor koşullarda yürütülen bir Kurtuluş Savaşı sonunda kurulduğunu biliyoruz. Şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu topraklarda yaşamak hepimiz için onur ve gurur vesilesidir. Türk tarihinin en büyük bayramı, gücünü ve kaynağını hür iradesinden alan ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'En Büyük Eserimdir' diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşun 97'inci yıl dönümüne erişmenin engin gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.