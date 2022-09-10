Başkan Fatih Köse: "Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlara vesile olsun"

Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Köse, yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz var güçleriyle memleketimizin yarınlarına dair çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıyla ilgili gayretlerini ortaya koyacaklar. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bütün velilerimizi de öğretmenlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Yöneticilerimizin öğretmenlere karşı daha müşfik, onları motive edici tavır almaya davet ediyoruz" dedi.

"614 bin öğretmen Eğitim-Bir-Sen sayesinde imkana kavuştu"

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili ciddi kaygılarının olduğunu dile getiren Köse, "Bütün eğitim çalışanları Eğitim-Bir-Sen olarak bizlerden beklenti içerisinde. Bu beklentilere yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili öğretmen arkadaşların ciddi kaygılarının olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz toplu sözleşme sürecinde Öğretmenlik Meslek Kanunun çıkmasını, 8 ve 12 yıllığı dolduran arkadaşlarımızın Uzman ve Başöğretmenlik unvanı almasını talep etmiştik. Ama kamuda hiçbir kurumda, hiçbir uzmanlığın sınavsız olmayacağı gerekçesiyle Bakanlık bu teklifimizi reddetti ve sadece yüksek lisansı ve doktorası olan öğretmenlere dönük olarak bir kariyer planlaması içine girdi. Bununla ilgili itirazımızı yaparak sürecin daha da genişlemesinin önünü açtık ve geçenlerde tüm kamuoyunun gözü önünde bakanımız, 614 bin öğretmen Eğitim-Bir-Sen sayesinde bu imkana kavuştuğunu ifade etti. Sınava hazırlanmak noktasında bütün arkadaşlarımıza Eğitim-Bir-Sen olarak gerekli desteği vereceğimizi bu zamana kadar bütün sınavlarda olduğu gibi ifade ediyoruz. Sınava karşı kamuoyunda olumsuz bir hava oluşturmayla ilgili gayret gösteren insanlarında farkındayız. Bazı terör örgütlerinden ihraç edilen üyelerini fonlayan bazı sendikal yapıları bu noktada güya öğretmenlerin menfaatine ifadelerde bulunduğunu söylediklerine şahit oluyoruz. Bizler bunların hiç birine itibar etmeyeceğiz. Bugün sınavlarla ilgili videoların yüzde 98 oranında izlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla boykot çağrılarının da burada karşılık bulmadığını ifade etmeliyim. Sizlere 'sınava girmeyin' diyen insanların dahi bu videoları tamamıyla izlediğini biz görüyoruz. Diğer taraftan yaşanan hayat pahalılığı karşısında eğitim çalışanlarının tümünün, bütün kamu çalışanlarının ekonomik imkanları genişletilmeli, maaşlarında düzenlemeye gidilmelidir" diye konuştu.

"Eksikler acilen giderilmeli"

"Sendika olarak 'sözleşmeliye hayır, kadrolu istihdama evet' diyoruz" diyen Fatih Köse, "Eğitim camiası olarak öğretmenlikte ya da kamuda 'sözleşmeli' diye bir kavramla tanıştık. Dolayısıyla bazı özlük ve ekonomik hakların farklı olduğu bu kesimler aynı işi yapıyorlar, fakat farklı ücret alıyorlar. Burada eşit ve iş güvencesi olacak şekilde bir sürece gitmeye ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki Ekim ayından itibaren bu noktada yasal düzenleme yapılacak. “Sözleşmeliye hayır, kadrolu istihdama evet” diyoruz. Milli Eğitim personelinin de beklentileri büyük. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği sadece öğretmenlere veriliyor. Bu arkadaşlarımızın da bu ödenekten faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bu ödeneğin de miktarının günümüz şartlarına göre tekrar uyarlanması gerektiğine inanıyoruz. Görevde yükselme sınavı takviminin mutlaka açıklanması ve bir an önce bu arkadaşların beklentisinin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Öğretmenlerin yer değiştirme, yönetici atama takvimi konusundaki eleştirilerimizi ifade ettik. Bu noktadaki eksikliklerde yakın zamanda giderilir" ifadelerini kullandı.

"İdarecilerimiz ekonomik olarak rahatlatılmalı"

Eğitimde kadrosuz usta öğreticilerin de mutlaka sendikal örgütlenme hakkına sahip olmadığı gerektiğini vurgulayan Köse, "Geçen senelerde eğitim çalışanlarına karşı yapılan şiddetin bu sene de tekrarlanması ile ilgili endişelerimiz var. Bu noktada güvenlik personeli ihtiyacının karşılanması, onun dışında öğretmenlere mesleğinin başında uğradıkları şiddetle ilgili caydırıcı kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini de buradan bir kez daha ifade ederiz. Öğretmen arkadaşlarımızın tepki gösterdiği diğer bir husus öğretmenlik mülakatları. Mülakatlar mutlaka kamudan kaldırılmalıdır. Ayrı bir mülakata sokularak insanların adalet duygusunu zedeleyecek bir yöntem belirlenmemelidir. Eğitimde kadrosuz usta öğreticilerin mutlaka sendikal örgütlenme hakkına sahip olmaları gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımız genel merkez düzeyinde devam ediyor. Diğer önemli bir husus promosyonun güncel rakamlara göre tekrar revize edilmesi gerekiyor. Yaz döneminde 3600 düzenlemesi hayata geçti. Katsayılarda düzenleme yapılarak adaletsizlik giderilmeli. İdarecilerimizin de ekonomik olarak rahatlatılmaları gerekiyor. Eğitim-Bir-Sen olarak bütün çalışanlarımızın yanında olduğumuzu buradan bir defa daha ifade ediyoruz. Öğretmenlerimiz var güçleriyle memleketimizin yarınlarına dair çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıyla ilgili gayretlerini ortaya koyacaklar. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bütün velilerimizi de öğretmenlerimize destek olmaya davet ediyoruz. Yöneticilerimizin öğretmenlere karşı daha müşfik, onları motive edici tavır almaya davet ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.