Başkan Ferhan Yıldırım: "Biz bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz"

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, 2017 yılındaki ilk iftar programını hatırlatarak, “O tarihte ne bir milletvekilimiz ne de il belediyemiz vardı. Şimdi 50 yıllık hayalimizi Kütahya'da gerçekleştirdik. Biz bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı tarafından Grand De Luxe düğün Salonu'nda verilen iftar yemeğine; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve eşi, MHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, MHP Kadın İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan, parti teşkilat üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Ferhan Yıldırım, “MHP il başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına bitr kez daha sizlerle birlikte erişmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz ramazan aramızda olup bu ramazan ayında aramızdan ayrılıp ebediyete intikal etmiş tüm ölmüşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet dilerken sağlık ve afiyet içerisinde bayrama erişmeyi Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdi sizleri 2017 yılına götürmek istiyorum. 21 Mayıs 2017'de il kongresini yaptıktan sonra 20 Haziran 2017'de ilk iftar programını yapmıştık. O tarihte ne bir milletvekilimiz ne de il belediyemiz vardı. Şimdi elhamdülillah bugün buradalar, bizimle beraber aynı sofrada oruçlarını açmaktalar" diye konuştu.

“TÜM TEŞKİLATIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

"Uzun, yorucu ama başarılı bir seçim dönemini hep birlikte geçirdik" diyen Yıldırım, "50 yıllık hayalimizi Kütahya'da gerçekleştirdik: Gerek 24 Haziran milletvekili seçimlerinde gerek 31 Mart belediye başkanlığı seçimlerinde emeği geçen siz değerli dava arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyor. Huzurunuzda saygı ile eğiliyorum. Bir yıl gibi kısa bir zamanda bize iki seçim birden kazandıran tüm teşkilatlarıma teşekkür ediyorum bu sevinci teşkilat başkanı olarak bana yaşatan Yüce Mevla'ya binlerce şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı, başta genel başkanımız bilge lider Sayın Devlet Bahçeli Bey'imizin yüksek öngörüleri genel merkez yöneticilerimizin özel gayretleri, adaylarımızın üst çabaları ve siz görünmeyen kahramanların büyük gayretleri ile başarılmıştır. Biz Sayın Vekilimizle, Sayın Belediye Başkanımızla ve tüm teşkilatımızla bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz 50 yıl sonra elde ettiğimiz bu başarının boşa gitmemesi için Kütahyalı halkımızın umudunu boşa çıkartmamaktır. Bunun için de hep birlikte çalışmalı ve başarmalıyız, kırgınlıklar giderilmeli, bütün dava arkadaşlarımızla kucaklaşmalı, şahsi ikbal ve menfaatleri bir tarafa bırakarak davamız için, Kütahya'mız için, ülkemiz için ve en önemlisi Türk Milliyetçiliği için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.