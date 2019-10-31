Başkan Ferhan Yıldırım: "Esnaf ve belediye arasındaki sıkıntı çözülecektir"

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Ferhan Yıldırım'ı ziyaret ederek, yeni kurulan derneklerinin faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiler sundu.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük ve Belediye Meclisi üyesi Enver Erdoğan'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Özdemir, belediye ile kiracıları arasındaki problemin bir an önce giderilmesini istedi.

Kendisinin de esnaf olduğunu ve her zaman esnafın yanında yer aldığını belirten Başkan Ferhan Yıldırım, söz konusu sıkıntının aşılması için gayret sarf edeceğini ifade etti.