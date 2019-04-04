Başkan Ferhan Yıldırım: Hedefimize ulaştık

Yıllar sonra Kütahya Belediyesi'ni kazandıklarını dile getiren Yıldırım, "24 Haziran gecesi hedefimizi koyduk ve daha çok çalışma vakti dedik. Ama birileri çıktı, ‘Bu delikanlı heyecana kapıldı. Bu delikanlı aceleci davrandı ve sabırsız' dedi. Hedefsiz bir şey olmaz. Hedefimizi koyduk ve elhamdülillah şimdi buradayız. Bizler makamlarda, mevkilerde gelip geçiciyiz. Bizlerden önce nice belediye başkanları geldi geçti. Bayrakları bir yere kadar getirdiler, onlardan Allah razı olsun. O gün bu hedefi koyduk ve hemen çalışmaya başladık. Belediye başkan adayımızla, teşkilatlarımızla, milletvekilimizle Kütahya'yı sokak sokak, karış karış gezdik. Gezerken şuna şahit olduk. Birileri çıktı dedi ki, ‘Hilal bıyıklılar belediyeyi alacak, aldığında da kapıdan içeri kimseyi koymayacak.' İşte biz onlara hep, Türklük şuuru, İslam ahlak ve faziletiyle yetişmiş olan ülkücüler, PKK, PYD, FETÖ ve çeşitli terör örgütleri saldırdığında ‘Nerede bu ülkücüler' diye bağıranlar, söz konusu yerel yönetimleri almaya bu kadar yakın olduğunda ‘Hayır olsun ülkücüler' mi demek derim? Sorarım onlara. Sağolsun belediye başkanımız bu eleştirilere ‘Açık kapı belediyecilik' ile noktayı koydu. Allah'ın izniyle Türkiye'de bir ilk ve örnek olacak. Şimdi Kütahya'mızda birçok beldemizde de bayrağımızı diktik. Bundan sonra da dikmek için tüm gayretimizle mücadelemizi edeceğiz" diye konuştu.