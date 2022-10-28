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Başkan Gökdere: "Teşkilatlanma çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali Çelik'i ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.


Vali Çelik, Başkan Gökdere ve BBP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Tuba Karabiber ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Hisarlı, Cüneyt Erol ve Fatih Zengin'i kabul ederek bir süre sohbet etti. Bir süre önce BBP Kütahya Başkanlığı görevine atanan Gökdere, teşkilatlanma çalışmaları büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, Gökdere ve Karabiber ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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