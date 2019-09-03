Başkan Gökhan Gürel: Doktor açığının takipçisi olacağız

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dileklerinde bulundular.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Sayın Gökhan Gürel Aslanapa Devlet Hastanesini ziyaret ederek , Başhekim Dr. Veli Taşğın'la bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Gürel yaptığı açıklamada, ''Vatandaşların yoğun talebi olan doktor ve malzeme eksikliğinin takipçisi olacağız. Eksikliklerin giderilmesi için gereken çalışmaları yapacağız'' diye konuştu (YD-EFE)