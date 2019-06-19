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Başkan Gökhan Gürel: İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam edecek

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının Yalnızsaray Mahallesi’nde devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının Yalnızsaray Mahallesi'nde devam ettiği bildirildi.


Hürriyet Mahallesi ve Altıntaş Caddesi'nde bitirilen çalışmaların Yalnızsaray Mahallesinde de kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ''Özellikle yağmur yağışından sonra oluşan görüntü kirliliği ve çamurdan kurtulmak için ilçedeki tüm mahallelerin alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Aslanapa ilçemizin bu yıl tüm mahalleleriyle alt yapı ve parke taşı döşeme işlerini bitirmiş olacağız. İlçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız devam edecek'' diye konuştu.

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