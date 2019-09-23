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Başkan Gürel: "Aslanapa, Tarım ve hayvancılıktan geçiniyor"

Kütahya’nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçenin ana geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu dile getirdi.

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçenin ana geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu dile getirdi.


Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel'i makamında ziyaret ettiler.


Gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Gökhan Gürel'e hayırlı olsun temennisinde bulunan heyet, yeni dönem çalışmalarında başarılar dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ''İlçemiz Kaymakamı Şeref Gülyer'e, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'na Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu ziyaret vesilesi ile bölgemizde var olan sorunları istişare etme fırsatı bulduk. Bölge ekonomimiz ve ana geçim kaynağımız olan tarım ve hayvancılığın önemini içeren konuları konuştuk'' diye konuştu.

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