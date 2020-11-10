Başkan Halil Başer: ''Meslek Yüksekokulumuz eğitime hazır''

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 yıl aradan sonra eğitim hayatına devam edecek olan Dumlupınar Üniversitesi Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu'nda,

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı ve Belediye Başkanı Halil Başer incelemelerde bulundu.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''İlk olarak 1994 yılında kurulan ve 2005 yılına kadar eğitim vermeyi sürdüren Çavdarhisar MYO, bünyesindeki Eğlence ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne bağlı Turist Rehberliği programına öğrenci alımı için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ilettiği başvuru kabul gömüştü. Meslek Yüksekokulumuzun Turist Rehberliği programına bu yıl 30 öğrenci kabul edebilecek. Bugün binamızda incelemelerde bulunduk. İlçe Kaymakamımız ile birlikte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. Meslek Yüksekokulumuz eğitime hazır'' ifadelerini kullandı.