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Başkan Halil Başer: ''Turizmi geliştirmek için çalışıyoruz''

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar Belediyesi tarafından tabiat parkı yapılması planlanan Çavdarhisar Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Çavdarhisar Belediyesi tarafından tabiat parkı yapılması planlanan Çavdarhisar Barajı'nda incelemelerde bulundu.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''İlçemizi turizm yönünden geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız Çavdarhisar'ı Kütahya'nın dünyaya açılan penceresi yapmak. Belediyemiz tarafından tabiat parkı yapılması planlanan Çavdarhisar Barajı hakkında sayın Valimize bilgiler verdik. Hedefimiz bu alanı Aizanoi Antik Kenti ile bütünleştirmek'' dedi.


Bölgenin doğa yürüyüşü, piknik, balıkçılık ve dağ bisikleti faaliyetleri için uygun olduğunu belirten Vali Çelik,''İlgi çekici bir planlamanın bölgeye değer katabilir ''dedi.

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