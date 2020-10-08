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Başkan Halil Başer: ''Yıl sonuna kadar 27 bin metrekare kilitli parke taşı döşeyeceğiz''

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yapımına devam edilen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.


Zafer Caddesi, Nail Önal Sokak, Hürriyet Caddesi, Sümbül Sokak, Sanayi Caddesi ve Kültür merkezi çevresi parke taşı yenileme işinin bittiğini belirten Belediye Başkanı Halil Başer, '' İsmail Tanrıverdi Caddesinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar 27 bin metrekare 8 santimetrelik kilitli beton parke taşı ve 4 bin 500 metre bordür döşeme işini bitireceğiz. Değişim yapmak amacıyla söktüğümüz parke taşlarını da tekrar döşeyerek halkımızın kullanımına sunacağız. Çavdarhisar bambaşka bir çehreye bürünecek'' ifadelerini kullandı.

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