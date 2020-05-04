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Başkan Hikmet Koyak: "Yonca üretiminde yüksek rekolte bekliyoruz"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde üretimi gerçekleştirilen başlıca yem bitkilerinden yonca da bu yıl yüksek rekolte beklendiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde üretimi gerçekleştirilen başlıca yem bitkilerinden yonca da bu yıl yüksek rekolte beklendiği bildirildi.


Yüksek proteini nedeniyle başta yarış atlarının yetiştirildiği haralar ve jokey kulüpleri olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen yonca da bu yıl yüksek üretim beklendiği bildirildi.


Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş ilçemizde yonca üretiminde buyıl yüksek rekolte bekliyoruz. İlçemizde hayvancılık yapan çiftçileirmiz kendi hayvam-ları için yetecek miktarı ayırıp kalan miktarı ülkenin dört bir yanına satıyor. Bu yıl yonca üretiminden ilçe ekonomisine ciddi bir girdi bekliyoruz. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak çiftçimiz üretime devam ediyor. Yonca hasadı çok yakında başlayacak. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum'' dedi.

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