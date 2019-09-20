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Başkan Hüseyin Doğan: "Emet'te çöpü artık belediye topluyor"

Emet Belediyesi ile KÜKAB firması arasında çöplerinin toplanması ve bertarafı işi için 2015 yılında yapılan anlaşmanın sona erdiğini bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''16 Eylül 2019 tarihinden itibaren çöp toplama işini belediyemiz kendisi yapmaktadır. Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamlama sürecindeyiz. Bu çerçevede olası sıkıntıların yaşanmasını engellemek için halkımızın çöp konteynerlerine çöp harici madde atmamalarını, çöplerini konteyner etrafına değil içine bırakmalarını, şehrimizin temizliğine katkıda bulunmak amacıyla cadde ve sokaklarımızı kirletmemeye özen gösterilmesini beklemekteyiz. Daha temiz bir ilçede beraberce daha sağlıklı yaşayabilmek dileğiyle saygılarımı sunarım'' ifadelerini kullandı.

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