Başkan Hüseyin Doğan, kahvaltıda işçilerle bir araya geldi

Belediye Dr. Fazıl Doğan parkında verilen kahvaltıya Belediye Başkan Hüseyin Doğan'ın yanı sıra başkan yardımcıları Süleyman Sami Demirsöz ve Murat Uyanıkta katıldı.

Her zaman maddi manevi çalışan işçilerin yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bir süredir ilçe geneli devam eden çevre düzenleme, ot temizliği ve benzeri çalışmaların şehir mezarlığında devam edeceğini ve bayramda gerek ilçe halkı gerekse ilçe dışından gelecek misafirlere yeşil ve temiz bir ilçe sunmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

İlçe şehir mezarlığı giriş ve ana ve ara hatlarında belediyede çalışan tüm işçi ve ekiplerce çevre ve ot temizleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca Çalcağıl köyünün istimlakı ile Emet Mezarlığı içerisine taşınan Çalcağıl mezarlığında da çevre ve ot temizliği gerçekleştirildi.