Başkan Hüseyin Doğan: ''Tarihi Emet Hanı asıl sahibine, Emet halkına kazandırıldı''

Kütahya'nın Emet İlçesinde, Babuk Bey Camii ile birlikte Osmanlı mimarisinin 2 eserinden birisi olan tarihi Emet Hanı, Emet belediyesi tarafından kamulaştırılarak ilçe kültür mirasına kazandırıldı.

Emet ilçesi için büyük bir önem arz eden 2 tarihi yapıdan birisi olan Emet Han'ını, ilçeye kazandırmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "İlçemizin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmayı görevimiz kabul ediyoruz. Ecdadımızın Milli mücadele döneminde karargah olarak kullandığı ve Hükümet baskını zaferi, Cevizdere zaferi yanı sıra, müfrezemizin komşu ilçelerde göreve gitmek için hazırlandığı Han'ımız ortak kültür mirasımızdır. Bizler de Emet belediyesi olarak görevimizi yerine getirerek, bu kültür mirasımızı kamulaştırarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız. Han'ımızın ileriki dönemde Kültür Bakanlığımızca restoresi gerçekleştirilerek, içerisinde müzeler, yöresel ürünler satış noktaları, otantik dinlenme alanları yapılarak ilçemiz tarih ve kültür turizmine kazanımını sağlayacağız. Tarihi hanımızın ilçemize kazandırılmasında ki katkılarından dolayı, Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz'a, İl Özel İdare Sekreterimiz Murat Koyak'a, Han varislerinden Mehmet Börek'e, Han sahibi ve hissedarlarına, emeği geçen belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Emet ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Emet belediyesince kamulaştırılan ve Zeytinoğlu Han'ı olarak bilinen Hamam mahallesindeki 966. 92 metrekare Han'ın içerisinde geniş avluda 8 dükkan bulunuyor.