İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan İbrahim Burkay: "Birlikte kalkınacağız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç’a gönderdiği yazıda, "Birlikte bölgenin ve ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" şeklindeki bildirimi, KUTSO tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı İsmet Özotraç'a gönderdiği yazıda, "Birlikte bölgenin ve ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" şeklindeki bildirimi, KUTSO tarafından memnuniyetle karşılandı.


BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın, KUTSO Başkanı İsmet Özotraç'a gönderdiği yazıda, “Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaların yakından takip edildiği, bölge yatırımcıları için sağlanan imkanları da üyeleri ile paylaşmaya devam ettikleri bildirilmiş, 'yatırım imkanlarının geliştirilerek, bölgenin ve ülkenin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini geliştirecek her projede KUTSO'nun çalışmalarının desteklenmeye devam edileceği' belirtilmiştir. Ayrıca, iki komşu ve kardeş kentin iş dünyası temsilcileri olarak, ortak hedefler doğrultusunda sergilenecek örnek tavırla, bölgenin ve ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceği” ifadelerini kullandı.


Özotraç, Burkay'a teşekkür ederek, iki komşu ilin ortak hedeflerinin olduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.