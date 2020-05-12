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Başkan, iki mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından Gaybiefendi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesinin bulunduğu alanda yer alan Kapan Çayında devam ettiği dere ıslah çalışmalarını inceleyen Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada saha ekibi ile sohbet edip, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.


125 metre uzunluğundaki betonarme u kesit yapının üstü ve sokak geçişlerinin kapatılmasını kapsayan çalışmalar hızla devam ediyor.


Başkan Işık, daha sonra Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İl Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda gerçekleştirdiği ve büyük bir kısmı biten asfalt serim çalışmalarını inceledi. Söz konusu bölgede ilk etapta 350 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde binder imalatı ve 850 ton asfalt serimi gerçekleşti.


Bahçelievler Mahallesi Gelibolu Sokak, Seymen Sokak ve Bilgin Sokakta devam eden asfalt serim çalışmalarını da inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaları yürüten saha ekibine işlerinde kolaylıklar diledi.

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