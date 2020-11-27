Başkan Işık: "2021 yatırım yılı olacak"

Mahalle ziyaretleri ile vatandaşların taleplerini yerinde almaya devam eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İshak Seydi Mahallesi'ni ziyaret ederek muhtar Kayar ve mahalle sakinlerini dinledi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında İshak Seydi Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Işık, mahalle muhtarı Bekir Kayar'dan mahallenin ihtiyaçlarını yerinde inceledi ve eksiklerin bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Başkan Işık ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Muhtarımıza, çalışma ekibine ve mahalle sakinlerine mahallelerine sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Geçen yıl mahallemizin belediyemize katılımı için gerekli tüm resmi dokümanları gerçekleşti ve şuan resmen mahallemiz. Acil olarak İshak Seydi Mahallemizde taş döşeme işlemlerinin yapılması gereken yerler vardı. Buralardan başladık ve halen çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Mahalleden gelen taleplerin bir program dahilinde 2021 yılı içinde başlanacağına değinen Başkan Işık, “2021 yılı yatırım programımız içerisinde mahallemizin talebi olan doğalgaz, çocuk parkının zenginleştirilmesi, içme suyu şebekesine ilave hat döşenmesi, su deposu yolunun kumlanması, sosyal tesis, toplantı salonun mahalleye kazandırılması, mahalle giriş yolunun genişletilmesi ve asfaltlanması, fosseptik çukurunun yenilenmesi, çamaşırlığın onarımı, fırınların tamiratı, muhtarlık binasının tamiri, arazi yolunun genişletilerek kısaltılması ve sokak levhalarının tamamlanması gibi talepleri aldık. Ayrıca geçmişte açılmış olan sıcak su kuyusu ve soğuk su kaynaklarının şehrin ekonomisine kazandırılması konusunda talepleri var mahallemizin. Bu talepleri bir program dahilinde 2021 yılı içinde başlayacak şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.