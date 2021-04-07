Başkan Işık: "Afetler ve özellikle deprem, hem Türkiye'nin hem de ilimizin bir gerçeği"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen ‘Afet Eğitim Yılı' çalışmaları kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulmasının önemine değinilen ziyarette, Kütahya Belediyesi-AFAD işbirliği konularında görüş birliğine varıldı. Başkan Işık ziyarette, “Afetler ve özellikle deprem, hem Türkiye'nin hem de ilimizin bir gerçeği. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak için iyi çalışmak sadece bizi değil, birçok kişiyi kurtaracak güce kavuşmamız gerekiyor. İşte bu nedenle, depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi. Afet öncesi hazırlıkları, afet sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları öğrenmek, çok çok önemli. 2021 yılı ülkemizde ‘Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edildi. Hepimiz, AFAD'ın afet farkındalık eğitimlerine katılarak kendimizi geliştirmek zorundayız. 2021 Afet Eğitim Yılı'nda afet riskine karşı, hep birlikte diyorum” dedi.