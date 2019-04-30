Başkan Işık, Ankara'da Kütahya için iki önemli görüşme yaptı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ankara'da iki ayrı görüşme yaptığını ifade etti.

Işık, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret ederek, Kütahya'nın geleceği için önemli bir görüşme yaptığını dile getirdi.

Işık, ayrıca Kıratlı'yı Kütahya'ya davet ettiğini bildirdi. Başkan Işık, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile makamında bir araya gelerek bilgi alış verişinde bulunduğunu kaydetti.