Başkan Işık: "Bakımevinde 3 bin 599 hayvan tedavi edildi"

Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kütahya il protokolü, Belediye Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyarette Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Adıgüzel ve barınak görevlileri, protokol üyelerine bilgi verdi.

2021 yılında yapılan 2 milyon TL ihale bedeli ile tamamen revize edilen Kütahya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi yıl sonuna kadar 450 hayvan kapasitesini yüzde 25 artırarak bölgedeki en kapsamlı hayvan barınağı konumuna gelecek. Yıllık ortalama 3 bin 500 hayvanın bakımının yapıldığı barınakta, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakımın yanında kısırlaştırma, iç-dış parazit uygulamaları da yapılıyor.

Başkan Işık, yaptığı açıklamada barınakta 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri olmak üzere 22 personelin görev aldığını söyledi. Barınağın 24 saat icapçı sistemi ile çalıştığını ifade eden Başkan Işık, 55 bin metrekare alan üzerine kurulu barınağının 450 hayvan kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Başkan Işık, yıl sonuna doğru yapılacak tamir ve tadilatlarla birlikte kapasitenin yüzde 25 artacağını söyledi. Başkan Işık, “Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Gıda Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan çalışmamız sonucunda kısırlaştırılan her hayvana mikroçip ve kuduz aşısı uygulaması yapılıyor. 2021 yılı ilk 9 ayında, bin 250 adet köpek, 49 adet kedi kısırlaştırıldı. 3 bin 599 hayvan tedavi edildi. 608 adet hayvanımız sahiplendirildi. 20 adet beslenme odağı sayısı ilave edildi. Sokak hayvanlarını beslenmesinde 66 bin 14 kilogram yiyecek verildi. 79 ton kuru mama hayvanlarımıza verildi” dedi.

2,5 yıllık verilere bakıldığında yıllık 100 ton kuru mamanın dağıtıldığını ifade eden Başkan Işık, bugüne kadar sokak hayvanlarının bakımında, sahiplendirilmesinde yıllarca hizmet veren belediyemiz personeline teşekkür etti.

Kütahya'da hayvan sever dernekleri ile ilgili hemşeriler ile birlikte Kütahya Belediyesinin ortaklaşa yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Başkan Işık, hayvan severlere teşekkür etti.