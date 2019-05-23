Başkan Işık, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, incelemeler kapsamında ilk olarak Akkent Mahallesi Süleyman Efendi Caddesinde bozulmuş vaziyette bulunan kilit taşı yol kaplamasının kaldırılarak Plentmiks (PMT) serim ve üzerine sıcak asfalt serim ile kaldırım onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Işık, çalışmaları yürüten saha ekibinden bilgi alıp, işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan, daha sonra Kütahya Belediyesi tarafından inşa edilen 1453 toplu konut inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Parmakören Mahallesi'nde mevcut 300 dönüm arazi üzerine 72 bloktan oluşan bin 416 adet daire ve 38 iş yerinden oluşan alanda incelemelerde bulunan Işık, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kütahya Belediyesi tarafından yapılan 1453 toplu konut projesi içerisinde; 1 adet pasaj, 1 adet ticari merkez, tenis kortları, futbol, basketbol, voleybol sahaları ve halı saha ile birlikte açık otopark bulunduğu ifade edildi.

Parmakören Mahallesinde bulunan Kütahya belediyesi depo binalarını da inceleyen Başkan Alim Işık, burada personelle sohbet edip, tesislerle ilgili bilgi aldı.