Başkan Işık, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılım sağlayan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, şenliklerde emeği geçenlere teşekkür ederek, Malazgirt'ten günümüze kadar bu vatan için şehit olanları rahmetle bir kez daha yad etti.

Şenlikler, protokolün Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ve yapımı tamamlanan Ertuğrul Gazi Camisinin açılışı ile başladı.

Yapılan konuşmaların ardından şenlikler halk oyunları gösterileri, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğünün gösterisi ve tören geçişi, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar gösteri uçuşuyla son buldu.

Şenliklere katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Anadolu'nun Malazgit'ten başlayan Kurtuluş Savaşı'na kadar Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalma mücadelesi verdiğini hatırlatarak, bu mücadelede canlarını veren şehitleri minnet ve saygı ile bir kez daha yad ettiği ifade etti ve şenliklere katılarak bu coşkuyu yaşayanlara teşekkür etti.

Bu yıl 'si gerçekleştirilen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Bilecik milletvekilleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.