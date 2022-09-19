İhlas Haber Ajansı

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Başkan Işık, etkinliğe katılarak çevre temizliğine dikkat çekti

Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Belediye Başkanı Alim Işık, etkinliğe katılarak çevre temizliğine dikkat çekti.


Her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında dünya genelinde kutlanan Dünya Temizlik Günü, Kütahya'da da kutlandı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu özel güne önem veren ve daha temiz bir Kütahya için farkındalık oluşturan STK temsilcilerine teşekkür etti.


En büyük teşekkürün de Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Işık, “Bugün çevremizde daha fazla çöp buluruz sanıyorduk ancak çok fazla toplayacak çöp bulamadık. Bunun için mutlu olduk” dedi.

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