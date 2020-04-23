İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Işık, fidan dikim etkinliğine katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100.yılı anısına Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik il protokol üyelerinin katılımı ile Porsuk Orman İşletme Şefliğinin bulunduğu bölgede gerçekleşti.


Belediye Başkanı Alim Işık, düzenledikleri etkinlik nedeniyle Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


26 bin 500 fidanın toprakla buluşması hedeflenen etkinlik kapsamında 487. 40 dekarlık alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.