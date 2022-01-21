Kütahya Şeker İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Alim Işık, tüm öğrencilere başarılar ve iyi tatiller diledi.

Karne töreninde öğrencilere, öğrenim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Işık, öğrencilere şubat tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti. Öğrencilere karnelerini veren Başkan Işık, "Gençlerimize umutla bakıyoruz" dedi. Başkan Işık, “Öğrencilerimize karneleri verirken geçmişe gittik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilik yıllarımızı hatırladık. Gençlerimize umutla bakıyoruz. Onların geleceğe hazırlanması konusunda, özellikle Kütahya'da yerel yönetim, belediye olarak en iyi çevre şartlarını onlara sağlanması noktasında görevimizi yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum, öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize tavsiyemiz dinlenmeleri ve kitap okumaları noktasında olacaktır” diye konuştu.