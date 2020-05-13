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Başkan Işık, Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.


Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezini ziyaret eden Başkan IŞIK, merkezde çalışan personelden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda hizmet veren, çeşitli tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Araştırma Merkezi'nde tek yıllık tıbbi bitkilerin dikim, hazırlık ve yabancı ot temizleme çalışmalarını yürüten ekip ile sohbet edip, işlerinde kolaylıklar diledi.


Tropik seralarında pitaya, pepino ve kaymak ağacı denemelerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen bitkilerden özüt ve yağları elde edildiği, kozmetik ürünleri için AR-GE çalışmalarının yanı sıra sanayiye yönelik pilot ölçekli üretim modellerinin de geliştirildiği belirtildi.

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