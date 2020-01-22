Başkan Işık: "Ilıca'da hastane için yer tespiti yapıldı"

Sağlık çalıştayın konuşan Başkan Işık, "Bugün şehrimizin en önemli konularından birisi olan Sağlık Turizmini konuşacağız. Biz Kütahya Belediyesi olarak 9 aylık icraat dönemimizde özellikle Sağlık Turizmi konusunda çok ciddi işler yaptık. Örneğin Ilıca'nın mevcut su kaynakları şuan ki tesislere ancak yetiyor. Bu kapsamda yeni kaynaklara ihtiyacımız olduğunu gördük ve Kütahya İl Özel İdaresinden yaklaşık 43 bin dekarlık alanı 3 yıllığına kiraladık. Jeotermal kaynak arama ruhsatı için söz konusu alanı kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 7 farklı bölgede ciddi su potansiyelinin olduğu yönünde ön bulgular elde edildi ve bu hafta iki yerde kuyu açımıyla ilgili sondaj ihalesi için sürecimizi başlattık. Mümkünse bin metreye kadar inip en az 80, 90 derece sıcaklıkta su kaynağı arıyoruz. Bulduğumuz jeotermal su kaynaklarını inşallah şehrimize kazandırıp, buna göre yeni yatırımlarımızı planlayacağız. Yine Ilıcada bulunan Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait alanı 20 yıllığına yeniden kiraladık. Burayı Sağlık turizmiyle beraber bir tesis yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza Ilıca'nın oksijen kaynağını dikkate alarak Göğüs Hastalıkları Hastanesi taahhüdünde bulunmuştuk. Bu çerçevede yer tespiti yapıldı, tapu aşamasındayız, çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

"Enne bölgesi spor merkezi olacak"

Kütahya Belediyesi'nin Yoncalı ve Enne bölgesindeki çalışmaları ile ilgilide bilgi veren Başkan Işık, "Yoncalı bölgemizi de çok önemsiyoruz. Eskiden turizm merkezi olan ve daha sonra çıkarılan yaklaşık 545 milyon m2'lik bölgenin tamamen alt yapısını yapacağız. Yol, su, elektrik, kanalizasyon daha sonra parselinin başında vatandaşım alt yapıldığını görünce yatırım için daha rahat karar verecek. Yoncalı'daki çok hisseli büyük parselli sorununu çalışmalarımız kapsamında ortadan kaldırdık. 11 Dekar ile 25 dekar arasında farklı büyüklüklerde olmak üzere toplam 10 adet parseli ve 200 dekara yakın bir alanı Kütahya Belediyesi adına tapusu ve yatırıma hazır hale getirdik. Ayrıca 15 dekara yakın bir alanı da spor tesisleri için planladık. Futbol takımlarının kamp yapabileceği bir merkezi inşallah bu sene şehrimize kazandıracağız. Enne Barajı bölgesinde ise 150 dekarlık alanın tapusunu aldık, şuanda imar çalışmaları sürüyor. Bu alanı uluslararası su sporları merkezi ve sporcu hastalıkları hastanesi dahil olmak üzere spor kompleksi ile donatmak istiyoruz. Bu çalışmaları şehrimize kazandırdığımız zaman Kütahya dünya şehri olma yolunda ciddi adımlar atmış olacak. Şehrimizin en büyük değeri Yoncalı ve Ilıca. Spor ve Sağlık Turizmi birlikte değerlendirdiğimiz zaman inanıyorum ki dünyada birçok uluslararası firma önce Kütahya'ya gelecek. Bu şehrin bu potansiyelini üretime dönüştürecek, Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren birkaç şehirden birisi olacak, ifadelerini kullandı.