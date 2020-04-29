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Başkan Işık, Korona virüs tedbirlerini inceledi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, pazaryerinde Korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı belediye ekipleri tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledi.


Çarşamba ve Cumartesi Pazarının kurulduğu merkez pazaryerini ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada alışveriş yapan vatandaşları ve pazarcı esnafını Korona virüs (Covıd-19) salgını dolayısıyla dikkatli olmaları konusunda uyardı.


İncelemeler esnasında halkın Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Işık, daha sonra Belediye Zabıta ekiplerinden maske dağıtımı hakkında detaylı bilgi aldı.

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