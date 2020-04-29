Başkan Işık, Korona virüs tedbirlerini inceledi

Çarşamba ve Cumartesi Pazarının kurulduğu merkez pazaryerini ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada alışveriş yapan vatandaşları ve pazarcı esnafını Korona virüs (Covıd-19) salgını dolayısıyla dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İncelemeler esnasında halkın Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Işık, daha sonra Belediye Zabıta ekiplerinden maske dağıtımı hakkında detaylı bilgi aldı.