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Başkan Işık: "Kütahya, tarım ürünlerinin ulaştırılmasında avantajlı"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, ’Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’ oturumunda katılımcılara hitap etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 'Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü' oturumunda katılımcılara hitap etti.


'Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon' oluşturmak amacıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Ege Ekonomik Forum, 'Yarın İçin Hayal Et' temasıyla gerçekleşen sona erdi.


Kütahya'nın coğrafi konumu nedeniyle büyük kentlere tarım ürünlerinin ulaştırılması konusunda avantajı olduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu avantajımızı kullanmamız gerekiyor. İnsan kaynağının, genç nüfusun tarıma ilgi duymaması başlıca sorunlarımızın başında geliyor. Bu anlamda hem yerel yönetim hem merkezi hükümet olarak hem tarımsal destek hem de büyük ve küçükbaş hayvan desteği önemli" dedi.


Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinde üretilen ürünlerin pazarlanmasına başladıklarını vurgulayan Başkan Işık, "Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi ve Et ve Süt üretimine yönelik hayvancılık OSB projemizi de de hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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