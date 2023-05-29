Başkan Işık: "Kütahyalılar demokrasiye sahip çıkmıştır"

Işık, "Yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinde Ege Bölgesi'nde 1'inci, Türkiye genelinde de 12'inci sırada yüksek oy vererek demokrasiye sahip çıktığını bir kez daha tescilleyen Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Baykan Işık, 13. Cumhurbaşkanı seçimlerinde sonuçların belli olmasını ardından Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Kütahyalı hemşehrilerimizin bir kez daha demokrasiye sahip çıktığını tescillediğini belirten Başkan Işık, “Öncelikle böyle güzel bir günde, bu güzel meydanda bu güzel zaferi kutlamak için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinde Ege Bölgesi'nde 1'inci, Türkiye genelinde de 12'inci sırada yüksek oy vererek demokrasiye sahip çıktığını bir kez daha tescilleyen Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha önümüzdeki beş yıllık süreçte ülkemizi yönetmek üzere sizlerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diğer tüm vatandaşlarımızın desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesinde gösterdiğiniz olağanüstü katkı ve çaba için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel sonucun alınmasında emekleri geçen tüm siyasi partilerimizin değerli yöneticilerini ve mensuplarını ayrı ayrı kutluyoruz. Allah seçim sonuçlarını ülkemize, Aziz Milletimize ve Türk-İslam alemine hayırlı eylesin inşallah" dedi.

Zafer Meydanı'ndaki programa; AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, BBP Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkan Vekili Mehmet Cihan Coşkun, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile çok sayıda vatandaş katıldı.