Başkan Işık: "Kütahya'nın en büyük mahallesi Yunus Emre"

Kütahya'nın en büyük mahallesi olan Yunus Emre Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, mahallenin birçok sorununu çözümlediklerini belirterek 2021 yılı içinde de kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Mahalle gezileriyle mahalle sakinlerinin ve muhtarların taleplerini yerinde dinleme ve yapılan hizmetleri görme imkanı bulan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yunus Emre Mahallesi'nde muhtar Osman Altıntaş ve çalışma arkadaşlarını ziyaret etti. Başkan Işık, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Yunus Emre Mahallesi'nin Kütahya'nın en büyük mahallesi olduğunu ve mahallede 25 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Bugüne kadar önceliği asfaltlama yapılması gereken yerlere verilerek asfaltlama işlemlerini tamamladıklarını söyleyen Başkan Işık “Akçay Caddemizde asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Su basıncının ayarlanması ile ilgili çalışmaları bitirdik. Otopark zemininin düzenlemesi işini bitirdik. Yağmur ve kanalizasyon hatlarının ayrılması konusu ciddi bir sorundu. Bu sorunu da büyük ölçüde bitirdik. Mahalle arasında ki kaldırım ve parke taşı döşeme gibi eksiklerimizi yerine getirdik. Rahmet Sokakta kanal kapatma işi vardı ve mahallenin önemli bir sorunuydu. O sorunu da tamamlayarak geride bıraktık” diye konuştu.

"Mahalleye Sosyo-Kültür Merkezi kazandıracağız"

2021 yılı programı içinde mahallenin taleplerini aldıklarını ve bu program içerisinde istekleri yerine getireceklerini dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mahalleye sosyo kültür merkezi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Işık “Sosyo kültür merkezi talebi var. Bu talebi değerlendireceğiz. Güzel bir eseri buraya kazandıracağız. 3 numaralı otobüs hattı güzergah değişikliği talebi var. Mevcut konteynerlarının yenilenmesi ve tamirlerinin yapılması taleplerini aldık. Yeşil alanların düzenlenmesi ve sulanması konusunda tüm mahallelerimizin genelinde bir çalışmamız olacak. Mahallemizin en önemli konularından birisi ise malum Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildiği için kentsel dönüşüm konusunda mahallemizle yapacağımız istişareler sonucunda belirli bir takvime bağlayıp çalışmalara başlayacağız. Bu mahallemizin sorunlarını çözmek için çalışan mahalle muhtarımız Osman Altıntaş ve çalışma arkadaşlarına ve ayrıca mahallemizdeki tüm hemşerilerime mahallemize sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, “Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde yapılması gereken ihtiyaçları Başkanımıza ilettik. Yapılan hizmetlerden dolayı mahallem adına sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum” dedi.