Başkan Işık: "Kütahya'nın geleceğine sahip çıkıyoruz"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, çok önemli bir tesisin Kütahya'ya kazandırıldığını söyledi.

İkinci Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi açılış programında ilk sözü Özgür Geri Dönüşüm firma yetkilisi Yaşar Sabır aldı. Sabır, dünya genelinde geri dönüşümün önemine değindiği konuşmasında Kütahya'ya bu tesisi kazandırma adına emeği geçen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti.

Sabır, dünyayı tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen küresel çevre problemleri ile başa çıkmak adına Kütahya için üzerlerine düşen görevi layığıyla yerine getireceklerinin sözünü verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya için hayırlı bir hizmet adına bir arada olduğumuzu belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Işık, “Çok önemli bir tesisi şehrimize kazandırıyoruz. Bu kutsal topraklarda canlarını feda ederek bize emanet edilen bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılması, hepimizin boynunun borcu. Bizde bu toprakları, yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak zorundayız. Bu amaçla İkinci Tip Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri dönüşüme kazandırılması işi 5 yıl süreyle kira karşılığı yap işlet devret modeliyle ihale edildi. Bu ihalede Kütahya'mızda bu işi yıllarca yaparak ekmek kazanan değerli firmalarımız bir araya gelerek işi almaları, bizi memnun etti. Kütahyalı girişimcilerimiz kendine yakışanı yaparak ihaleyi aldılar. Şehrimize yakışan bir tesis kazandık. Sözleşme gereği okullar, marketler, kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kurumları, askeriye ve benzeri yerlerde oluşan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, ayrıştırılması için ikinci tip ambalaj atığı toplama ayırma tesisi ve toplanan atıkların ikinci tip ambalaj atığı toplama ayırma tesisinde ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanmaktadır. Dünya bu işle uğraşıyor. Bizde bundan geri kalmamalıydık. Tesisimiz 3 bin metrekare alana kuruldu. Yılda yaklaşık 20 bin ton ambalaj atığı ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Şehrimizin muhtelif yerlerine ambalaj atığı kumbara ve konteynerleri ile ikili toplama sistemi uygulanacak. Hedefimiz sıfır atıktır. Daha sağlıklı bir çevre için öncelikle çevremizi kirletmemiz gerekiyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesimi ile birlikte dualarla tesisin açılış kurdelesi kesildi.