Başkan Işık, Macaristan'da

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AB Kültür ve Yaratıcılık Stratejileri Projesi'nin programına katılmak üzere Macaristan'a gitti.

Kütahya'nın kardeş şehri Pecs'in tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden Işık, Macar yetkililerden bilgiler aldı.

Işık, sosyal medya hesabından, "İlimiz Kütahya ile kardeş şehrimiz Macaristan'ın Pecs şehri belediyeleri tarafından yürütülen AB Kültür ve Yaratıcılık Stratejileri Projesi'nin kapanış programı Pecs'de düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde paylaşım yaptı.