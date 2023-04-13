Başkan Işık: "Maltepe parkı şehrimize değer katacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmalarda sona yaklaşılan Maltepe Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Kütahya'daki önemli dönüşüm projeleri içinde yer alan ve halk arasında Maltepe Parkı olarak bilinen Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü parkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ekiplerin yürüyüş yolları, havuz imalatı, kamelyalar ve aydınlatma direklerinin montajını tamamladığını ifade etti.

Parkın altyapısıyla birlikte tamamen yenilendiğini belirten Başkan Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı'nın tüm Kütahya'ya hizmet vereceğini ve yaz kış kullanılabilecek şekilde yapıldığını söyledi.